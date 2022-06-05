UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В катастрофе поезда в Германии погибли две украинки

Фото: несколько вагонов перевернулись в результате инцидента (twitter.com/newsistaan)
Автор: Юлия Бойко

В катастрофе поезда в Германии, который сошел с рельсов в Гармиш-Партенкирхене 3 июня, погибли две беженки из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели пяти человек в результате крушения поезда. По данным полиции, среди погибших - две беженки их Украины, которые проживали в принимающих семьях поблизости. С одной из них был ребенок, он госпитализирован с серьезными травмами.

Всего в поезде было около 140 пассажиров, на сегодня от 7 до 14 человек считаются пропавшими без вести. Данных о причине аварии нет, можно исключить только столкновение с другим поездом.

Напомним, поезд сошел с рельсов 3 июня на открытой местности в районе индустриального парка Лойзахауен в Альпах. Часть вагонов перевернулась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГерманияБеженцы