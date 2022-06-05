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У катастрофі поїзда в Німеччині загинули дві українки

Фото: кілька вагонів перекинулися в результаті інциденту (twitter.com/newsistaan)
Автор: Юлія Бойко

У катастрофі поїзда в Німеччині, який зійшов з рейок в Гарміш-Партенкірхені 3 червня, загинули дві біженки з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

Повідомляється, що на даний момент відомо про загибель п'яти осіб в результаті аварії поїзда. За даними поліції, серед загиблих - дві біженки з України, які проживали в приймаючих сім'ях поблизу. З однією з них була дитина, її госпіталізовано з серйозними травмами.

Загалом в поїзді було близько 140 пасажирів, на сьогодні від 7 до 14 осіб вважаються зниклими безвісти. Даних про причину аварії немає, можна виключити тільки зіткнення з іншим поїздом.

Нагадавши, поїзд зійшов з рейок 3 червня на відкритій місцевості в районі Індустріального парку Лойзахауен в Альпах. Частина вагонів перекинулася.

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