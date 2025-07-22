Літак міністра внутрішніх справ Німеччини здійснив екстрену посадку: подробиці інциденту

Літак Військово-повітряних сил Бундесверу з урядового загону був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Лейпцига через несподівану технічну несправність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Зазначається, що інцидент стався у вчора, 21 липня. Airbus A319 летів з Берліна до своєї бази в Кельні, коли через 10 хвилин після зльоту в кабіні пілотів з'явилося попереджувальне повідомлення. Командир прийняв рішення спрямувати повітряне судно до аеропорту Лейпцига.

За даними видання, цей літак перед тим доставив до Берліна міністра внутрішніх справ Александера Добріндта з делегацією.

Глава МВС повернувся з Польщі, де разом зі своїм польським колегою Томашем Семоняком оцінив ситуацію на зовнішньому кордоні ЄС з Білоруссю.Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, його причину розслідують.