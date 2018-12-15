Катастрофа Су-27: у Повітряних силах повідомили подробиці про загиблого пілота

Фото: Су-27 (.facebook.com/kpszsu)

Майор Олександр Фоменко служив у Озерному в Житомирській області після повернення з АТО

Внаслідок катастрофи винищувача Су-27 у Житомирській області загинув майор Олександр Фоменко, який був начальником повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПСУ.

Зазначається, що майор Фоменко був льотчиком першого класу та мав загальний наліт 482 години. Лише у 2018 році він налітав 45 годин.

"Підготовлений до ведення бойових дій в повному обсязі курсу бойової підготовки, в якості інструктора в простих та складних метеорологічних умовах вдень. Брав участь в АТО у 2014 році", - зазначили у командуванні Повітряних сил.

Фото: Олександр Фоменко (facebook.com/kpszsu)

Після повернення з АТО Фоменко служив у військовій частині 1435, що в Озерному Житомирської області. Його літак Су-27 із бортовим номером 55 розбився за два кілометри від аеродрому в Озерному, коли пілот намагався спрямувати літак на посадку.

Майор Фоменко родом із міста Шостка Сумської області. У нього залишились дружина та донька.

Нагадаємо, на місце падіння військового літака Су-27, який розбився 15 грудня, у Житомирській області, виїхали слідчі Державного бюро розслідувань. Розслідуванням аварії військовго літака займається Держбюро розслідувань та військова прокуратура