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Катастрофа самолета МАУ: создана рабочая группа по поддержке родственников погибших

Новости » Общество     11.01.2020 - 04:36
Катастрофа самолета МАУ: создана рабочая группа по поддержке родственников погибших
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Телефоном страны, в том числе и Украина, договорились о совместной работе по расследованию

Канада объявила о создании Международной группы по координации и реагирования для семей жертв рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщает прес-служба Министерства иностранных дел Канады.

Крупа под председательством главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня провела телефонные переговоры, участие в которых приняли Украина, Швеция, Афганистан и Соединенное Королевство.

"Все страны-участницы соглашаются с необходимостью полного и прозрачного расследования причин фатальной катастрофы, чтобы семьи и близкие люди могли получить ответы, которые они заслуживают", - сказал Шампань.

В последующие дни и недели участники группы и дальше будут оставаться в тесном контакте и будут также сотрудничать с международными партнерами - ради обеспечения прозрачности в расследовании этой катастрофы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Жан-Филипп Шампань обсудил со своим американским коллегой, государственным секретарем Майком Помпео авиакатастрофу рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Стороны обсудили информацию, которая указывает на то, что самолет, предположительно, был сбит иранской ракетой.

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Новости Украины Международные авиалинии Украиныавиакатастрофа
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