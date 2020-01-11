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Катастрофа літака МАУ: створено робочу групу з підтримки родичів загиблих

Новини » Суспільство     11.01.2020 - 04:36
Катастрофа літака МАУ: створено робочу групу з підтримки родичів загиблих
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Телефоном країни, в тому числі й Україна, домовилися про спільну роботу щодо розслідування

Канада оголосила про створення Міжнародної групи з координації та реагування для сімей жертв рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Про це повідомля прес-служба Міністерства закордонних справ Канади.

Крупа під головуванням глави канадського МЗС Франсуа-Філіпа Шампаня провела перші телефонні переговори, участь у яких взяли Україна, Швеція, Афганістан і Сполучене Королівство.

"Усі країни-учасниці погоджуються з необхідністю повного та прозорого розслідування причин фатальної катастрофи, щоб сім'ї та близькі люди могли отримати відповіді, які вони заслуговують", - сказав Шампань.

У наступні дні та тижні учасники групи й надалі залишатимуться у тісному контакті та співпрацюватимуть також із міжнародними партнерами - задля забезпечення прозорості у розслідуванні цієї катастрофи.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань обговорив зі своїм американським колегою, державним секретарем Майком Помпео авіакатастрофи рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України". Сторони обговорили інформацію, яка вказує на те, що літак, імовірно, був збитий іранською ракетою.

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Новини України Міжнародні авіалінії Україниавиакатастрофа
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