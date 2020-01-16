Катастрофа самолета МАУ: в Лондоне разработали положение о сотрудничестве с Ираном

Министры иностранных дел пяти страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета МАУ у Тегерана 8 января, разработали положение относительно дальнейшего сотрудничества с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

По словам главы внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, положения базируются на пяти ключевых элементах.

"Сегодня члены координационной группы разработали положение сотрудничества с Ираном, которые будут опубликованы позже. Эти положения базируются на пяти ключевых элементах, которые станут дорожной картой нашего сотрудничества с иранскими властями", - заявил он.

Пять ключевых элементов положения:

Иран должен обеспечить полный и беспрепятственный доступ иностранным дипломатам для предоставления консульских услуг; Иран должен обеспечить, чтобы процесс идентификации погибших был проведен прозрачно и в соответствии с международными стандартами. При этом, пожелания родственников погибших относительно репатриации должны уважаться; Иран должен обеспечить полное, независимое и прозрачное международное расследование в соответствии с положениями международной Конвенции по гражданской авиации; Иран должен взять на себя всю ответственность за сбитые рейса PS 752 и признать свои обязанности перед родственниками погибших, включая вопросы компенсации; Иран должен обеспечить привлечение к ответственности людей, которые будут признаны ответственными за сбивание самолета в рамках уголовного расследования, через прозрачный и независимый судебный процесс, в соответствии с международными стандартами судебных процессов и прав человека.

По словам Шампаня, Тегеран уже продемонстрировал высокий уровень сотрудничества, однако, страны и далее ежедневно будут наблюдать, и призовут иранскую сторону продолжать сотрудничать.

Напомним, размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.

Также сообщалось, что Иран отменил приезд своего эксперта в Украину в рамках расследовании авиакатастрофы самолета МАУ. Также украинская сторона подготовила второй запрос о правовой помощи Ирана с просьбой предоставить доступ к черным ящикам, однако ответа до сих пор нет.