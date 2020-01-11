Катастрофа самолета в Иране: в МАУ заверили, что доставят тела погибших украинцев

Фото: Евгений Дыхне (cfts.org.ua)

Тела будут доставлены, как только иранская сторона будет готова их отдать

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что компания обязалась доставить тела погибших пассажиров потерпевшего крушение рейса Тегеран-Киев их семьям по месту проживания. Об этом он сказал во время брифинга в международном аэропорту "Борисполь".

По его словам, тела будут доставлены сразу же, как иранская сторона позволит привезти их на родину.

Online briefing by airline management for media representatives Опубліковано Євгеній Дихне Субота, 11 січня 2020 р.

"Если иранская сторона (расследования - ИФ) будет готова отдать тела погибших, то украинская сторона готова их забирать", - рассказал он.

"Министерство иностранных дел Украины плотно и постоянного занимается вопросом того, чтобы вернуть тела погибших украинцев в Украину. Есть надежда, что они вернутся вместе с тем грузовым бортом, который привез украинскую комиссию", - отметил президент МАУ.

Дыхне также отметил, что авиакомпания готова доставить все тела родственникам, если украинский борт заберет все тела в Украину.

"Тогда мы готовы доставить их из Киева до тех городов, где находятся родственники погибших", - заявил президент МАУ.

По его словам, тела погибших в ходе крушения лайнера находятся в четырех больницах в Тегеране.

"У медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтобы установить все ДНК на месте. Они торопятся сделать это как можно быстрее", - пояснил президент авиакомпании.

Он также добавил, что большинство тел будет передано земле в Иране. Это связано с тем, что большинство пассажиров на борту самолета были преимущественно людьми иранского происхождения, и их родственники проживают в Иране.

Напомним, пилот самолета МАУ вел диалог с аэропортом Тегерана до самого момента катастрофы 8 января. По словам Дыхне, борт самолета слышал аэропорт Тегерана.

Как писало РБК-Украина ранее, командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что перед катастрофой украинского самолета просил ввести бесполетную зону на территории, где велись военные действия.

Подчеркнем, сегодня Иран признал сбитие украинского самолета по причине "человеческой ошибки".