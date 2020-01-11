Катастрофа літака в Ірані: в МАУ запевнили, що доставлять тіла загиблих українців

Фото: Євген Дихне (cfts.org.ua)

Тіла будуть доставлені, як тільки іранська сторона буде готова їх віддати

Президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) Євген Дихне заявив, що компанія зобов'язалася доставити тіла загиблих пасажирів потерпілого крушіння рейсу Тегеран-Київ їх сім'ям за місцем проживання. Про це він сказав під час брифінгу в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

За його словами, тіла будуть доставлені відразу ж, як іранська сторона дозволить привезти їх на батьківщину.

Online briefing by airline management for media representatives Опубліковано Євгеній Дихне Субота, 11 січня 2020 р.

"Якщо іранська сторона (розслідування - ІФ) буде готова віддати тіла загиблих, то українська сторона готова їх забирати", - розповів він.

"Міністерство закордонних справ України щільно і постійного займається питанням того, щоб повернути тіла загиблих українців в Україні. Є надія, що вони повернуться разом з тим вантажним бортом, який привіз українську комісію", - зазначив президент МАУ.

Дихне також зазначив, що авіакомпанія готова доставити все тіла родичам, якщо український борт забере все тіла в Україну.

"Тоді ми готові доставити їх з Києва до тих міст, де знаходяться родичі загиблих", - заявив президент МАУ.

За його словами, тіла загиблих в ході катастрофи лайнера перебувають в чотирьох лікарнях в Тегерані.

"У медекспертів недостатньо необхідного матеріалу, щоб встановити всі ДНК на місці. Вони поспішають зробити це якомога швидше", - пояснив президент авіакомпанії.

Він також додав, що більшість тіл буде передано землі в Ірані. Це пов'язано з тим, що більшість пасажирів на борту літака були переважно людьми іранського походження, і їх родичі проживають в Ірані.

Нагадаємо, пілот літака МАУ вів діалог з аеропортом Тегерана до самого моменту катастрофи 8 січня. За словами Дихне, борт літака чув аеропорт Тегерана.

Як писало РБК-Україна раніше, командувач повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде заявив, що перед катастрофою українського літака просив ввести безпольотною зону на території, де велися воєнні дії.

Підкреслимо, сьогодні Іран визнав збиття українського літака через "людську помилку".