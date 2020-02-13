Катастрофа МН17: названа дата первого заседания суда в Гааге

Первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передают российские СМИ.

По ее словам, адвокаты россиян, которых следствие считает причастными к катастрофе, примут участие в заседании суда.

"Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - отметила Кутьина.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды отклонили запрос России по фигурантам дела МН17. Москва предлагала передать ей уголовное преследование трех россиян, обвиняемых в катастрофе. Однако Министерство юстиции и безопасности ответило, что это "не является вариантом".

В катастрофе МН17, в результате которой погибли почти 300 человек, обвиняются главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года. По данным следствия, пассажирский лайнер, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, сбили ракетой из установки "Бук", которую доставили на оккупированный Донбасс из России.