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Катастрофа MH17: обвиняемый Пулатов не будет присутствовать на суде

Новости » Происшествия     04.02.2020 - 16:09
Катастрофа MH17: обвиняемый Пулатов не будет присутствовать на суде
Фото: Олег Пулатов (из открытых источников)

Нидерландские адвокаты будут защищать Пулатова в суде

Фигурант дела о катастрофе MH17 на Донбассе Олег Пулатов не будет присутствовать на суде лично. Об этом сообщает нидерландское издание telegraaf.nl.

Сообщается, что Пулатова в суде будут защищать нидерландские адвокаты Будевейн ван Эйк и Сабина тен Дошшат, а также российский юрист Елена Кутина. Издание отмечает, что Пулатова вызвали в Нидерланды как подозреваемого в причастности к катастрофе MH17, в результате которой погибли 298 человек.

Отметим, на момент катастрофы Пулатов был замначальника разведывательной службы самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Как утверждают в юридической компании, он не будет присутствовать на суде лично, но будет представлен своими адвокатами.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения фигурантам дела МН17. В причастности к катастрофе кроме Пулатова обвиняются Сергей Дубинский, Игорь Гиркин ("Стрелков") и украинец Леонид Харченко.

Сегодня стало известно, что бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков не намерен давать показания.

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