Катастрофа MH17: Украина продлила соглашение с Нидерландами по расследованию

Украина продлила действие соглашения с Нидерландами о сотрудничестве по расследованию катастрофы MH17. Таким образом, оно будет действовать до 1 августа 2021 года.

Документ вступает в силу со дня обнародования.

Многонациональную Международную миссию защиты расследования катастрофы самолета Malaysian Airlines рейса MH17 создали соглашением от 28 июля 2014 года.

Ее основной задачей является содействие сбору останков, проведению расследования, а также осуществление других видов деятельности, которые могут быть согласованы между сторонами.

Украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, которая произошла на Донбассе в 2014 году.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.