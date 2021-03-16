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Катастрофа MH17: Україна продовжила угоду з Нідерландами з розслідування

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 12:32
Катастрофа MH17: Україна продовжила угоду з Нідерландами з розслідування Фото: уламки MH17 (nos.nl.photo)
Автор: Юлія Струк

Україна продовжила дію угоди з Нідерландами про співпрацю з розслідування катастрофи MH17. Таким чином, воно буде діяти до 1 серпня 2021 року.

Сьогодні відповідний закон опублікували у виданні "Голос України".

Документ набирає чинності з дня оприлюднення.

Багатонаціональну Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи літака Malaysian Airlines рейсу MH17 створили угодою від 28 липня 2014 року.

Її основним завданням є сприяння збору решток, проведення розслідування, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути узгоджені між сторонами.

Українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин і наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на Донбасі в 2014 році.

В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Нагадаємо, вчора Зеленський підписав відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, в грудні минулого року Верховна рада схвалила продовження угоди з Нідерландами по катастрофі МН17.

Суд уже відхилив розгляд альтернативних версій катастрофи рейса MH17.

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