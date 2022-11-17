Катастрофа MH17. Суд виносить вирок у справі про збитий на Донбасі "Боїнг"

Суд виносить вирок:

16:01. Суд вважає збиття літака ракетою навмисним.

Постріл ракетою "Бук" не відбувається випадково, тому суд говорить про намір при враженні літака.

Суд вважає, що екіпаж усвідомлював наслідки запуску, хоча міг бути і не впевнений у тому, що це не військовий, а цивільний літак. Не бувши комбатантами, вони не могли законно застосовувати "Бук", навіть по військовому літаку.

15:57. Бійці "ДНР" у липні привезли "Бук" із Російської Федерації.

Оскільки була гостра потреба протиповітряної оборони, установку встановили у коридорі між Сніжним та кордоном з Росією. У другій половині дня 17 липня ДНР застосувала "Бук" проти українських військ, і внаслідок цього застосування було збито MH17.

"Бук" поставили з ініціативи Сергія Дубинського, який також наказав встановити його там. Обвинувачений Леонід Харченко відповідав за транспортування, а Олег Пулатов був сповіщений і перед застосуванням "Бука" особисто зустрічався з Харченком і 17 липня був зайнятий виконанням обов'язків у цьому районі. Ігор Гіркін відповідав за накопичення військових сил та техніки, командував військами на місцях та вів комунікацію з Москвою.

На підставі матеріалів справи неможливо встановити, як діяв екіпаж "Бука" та хто дав конкретний наказ на запуск ракети.

15:49. Суд спростував сценарій удару з нібито українського "Буку".

Суд зазначає, що масив доказів включає сотні фото, відео та аудіоматеріалів. І міжнародне слідство не знайшло жодних маніпуляцій.

У свою чергу захист стверджував, що ракета була запущена із селища Зарощенське (перебував під контролем України на момент катастрофи), але цей аргумент заснований виключно на звітах експерта з "Алмаз-Антея". Об'єднана слідча група розслідувала цей сценарій, але виключила його на підставі досить переконливих доказів.

Також спростовано сценарій нібито запуску ракети з української установки "Бук", оскільки він суперечив основним доказам. Зокрема, для цього випущена із Зарощенського ракета мала б у польоті розвернутися на 180 градусів, що неможливо з огляду на її характеристики.

15:41. Супутникові знімки та уламки ракет доводять, що ракета була запущена з "Бука" у Первомайському.

Якщо порівняти супутникові фото від 16, 20, 21 липня у Первомайському, то можна говорити про те, що звідси було запущено ракету.

Про це свідчать сліди пожежі та гусениць "Бука". На підставі комплексу доказів з урахуванням перехоплених переговорів та даних телемачт можна з упевненістю говорити про те, що ракета була запущена саме з цього місця.

"Бук" був переправлений з Донецька через Макіївку, Зугрес та Торез до Сніжного. На цьому ЗРК були зелені ракети із білими головками. Їх мало бути чотири, як на фото зі Сніжного, коли установка переміщалася самостійно до місця запуску. Але на фото, зробленому у Луганську, вже видно, що не вистачає однієї ракети. Суд встановив, що на знімках був один і той самий "Бук".

Таким чином, суд вважає, що рейс MH17 був уражений ракетою "Бук". Знайдені уламки також підтверджують ураження цим типом ракет. У тілах жертв знайшли елементи у вигляді метелика - цими елементами начинено ракети "Бук" нового типу.

Вивчення вражальних елементів, витягнутих з тіл та стійки кабіна пілота, знімає всі сумніви, що це була ракета від ЗРК "Бук".

15:31. Суд дійшов висновку, що фото сліду ракети, зроблені в Торезі, були справжніми.

Кадри вказують, що запуск ракети "Бук" було здійснено з напрямку селища Первомайське приблизно в той час, коли літак зазнав аварії. Суд також використав свідчення М58. У день аварії він був на контрольному пункті на перехресті між містом Сніжне та Маринівкою. Після вивчення його заяв та зроблених фото слідує, що ракета була запущена на захід від Першотравневого. Він почув гучний звук запуску ракет, вибуху та падіння літака. Після цього він бачив установку "Бук" без однієї ракети саме там.

Попри те, що в його свідченнях є деякі нестикування, суд самостійно оцінював правдоподібність слів свідка М58 (представник незаконних військових формувань "ДНР"). Іноді його свідчення були непослідовними, але це не було наслідком навмисної брехні.

15:22. Суд переходить до оцінки доказів:

Обґрунтовано доведено, що літак розбився внаслідок враження ракетою "Бук" в районі селища Первомайське Донецької області. Серед доказів - фото сліду ракети у небі, супутникові знімки місця запуску ракет, показники свідків та експертиза нідерландських та бельгійських органів.

Коротке зауваження - у матеріалах справи згадано велику кількість звітів фахівців. Представників концерну "Алмаз-Антей" вважає компетентними до певної міри. Але концерн пов'язаний із владою Росії, яка заперечує причетність до війни на Донбасі та катастрофи MH17. Велика кількість матеріалів від них була сфальсифікована. Ці факти ставлять під сумнів переконливість їхніх доказів. По-друге, концерн був зацікавлений у тому, щоб слідство йшло у потрібному йому руслі.

15:13. Суд продовжує оцінювати лінії захисту та звинувачення у справі MH17.

Захист надав як аргумент те, що прокуратура перейняла думку українських спецслужб і оцінювала все тільки з точки зору. Але прокуратура провела своє розслідування та довела походження отриманих матеріалів та забезпечила можливість перевірки їх справжності.

Захист надав як аргумент те, що прокуратура перейняла думку українських спецслужб і оцінювала все тільки з точки зору. Але прокуратура провела своє розслідування та довела походження отриманих матеріалів та забезпечила можливість перевірки їх справжності.

Суд зазначає, що розглянув доводи захисту про нібито обмеження щодо обвинуваченого Олега Пулатова. Але дійшов висновку, що ці аргументи захисту не спроможні.

15:07. Суд оцінює те, як позиція звинувачення могла вплинути на перебіг справи:

Ми вважаємо, що висловлювання прокуратури та Спільної слідчої групи потенційно вплинули на права обвинувачених. Але суд вважає, що в той же час міжнародне співтовариство вже було поінформовано, оскільки фото було опубліковано в Інтернеті. Тому втручання у їхнє особисте життя було обмеженим. І ми вважаємо, що висловлювання на адресу обвинувачених не вплинуло на перебіг справи.

15:05. Є докази того, що російські війська вели обстріл зі своєї території. За заявами свідків, деякі підрозділи заходили на територію України та після обстрілів виходили назад. Це свідчить про наявність скоординованих дій сепаратистів та російських військових проти Збройних сил України.

Таким чином, суд вважає, що, як мінімум, з середини травня 2014 року на території України мав місце міжнародний збройний конфлікт. Для обвинувачених це означає, що вони не можуть послатися на імунітет, доки Російська Федерація не візьме відповідальність за дії сепаратистів. Москва досі заперечує контроль за "ДНР" і самі обвинувачені заперечують причетність до Збройних сил РФ. Вже з цієї причини вони не мають права посилатися на імунітет у зв'язку з катастрофою MH17.

15:02. Суд встановив, що Російська Федерація мала загальний контроль над так званою "ДНР" з квітня 2014 року. Багато ватажків сепаратистів були тісно пов'язані з керівництвом Росії. Зокрема, "прем'єр-міністр" Олександр Бородай називав радника Путіна Владислава Суркова "своєю людиною у Кремлі". Крім того, Кремль погоджував призначення на "міністерські пости" та координував постачання російських озброєнь на Донбас.

Нагадаємо, що судовий процес почався ще 9 березня 2020 року і тривав понад два з половиною роки. Звинувачуваними у справі є Ігор Гіркін на той момент так званий "міністр оборони ДНР", двоє громадян Росі Сергій Дубинський та Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко.

Внаслідок авіакатастрофи Boeing 777 загинули 298 пасажирів та членів екіпажу. Фігурантам було висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу Нідерландів - спричинення катастрофи (ст. 168) і вбивство пасажирів (ст. 289).

Винесене судом рішення може бути оскаржене. Для прокуратури і обвинувачених термін оскарження становить 14 днів після винесення вироку.

Що сталося на Донбасі у 2014 році

Нагадаємо, що 17 липня 2014 року в небі над українським Донбасом пасажирський лайнер рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий бойовиками так званої "ДНР".

Слідча комісія встановила, що Boeing був збитий ракетою, запущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук". Він належав 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ, яка дислокувалася у Курську. ЗРК був відправлений в Україну, де сепаратисти та бойовики використовували його у боях проти ЗСУ.

Внаслідок атаки загинули 298 осіб. З них дві третини - це громадяни Нідерландів. Також на борту були громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

Хто розслідував катастрофу

Для розслідування справи була сформована Міжнародна слідча група. До неї увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. У березні 2016 року слідчі підтвердили припущення, що літак Малазійських авіаліній був збитий саме з російського "Бука".