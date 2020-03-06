Катастрофа MH17: состав Совместной следственной группы сменят накануне суда

Накануне суда по делу о катастрофе MH17 на Донбассе сменят состав Совместной следственной группы (JIT). Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, 8 марта пройдет встреча Совместной следственной группы, на которой стороны подпишут соглашение о продлении ее работы. В нее также будет входить прокурор от Офиса генпрокурора Украины.

"Официальное обновление перечня членов международной Совместной следственной группы, причем всех государств, а не только Украины, будет 8 марта, за день до старта судебного процесса. Нашей целью является как сохранение институциональной памяти в этом расследовании, так и усиление команды профессиональными прокурорами с украинской стороны. И это будет выполнено", - отметил Мамедов.

Он также добавил, что в состав группы прокуроров в национальном производстве по делу MH17 входят 9 прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Отметим, в состав JIT входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Напомним, ранее сообщалось, что уголовное дело о катастрофе МН17 содержит 36 тыс. страниц.

Ранее также стало известно, что личности свидетелей по делу МН17 сохранят в анонимности.