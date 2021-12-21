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Катастрофа MH17: следствие не нашло следы другого оружия, кроме "Бука"

Автор: Артем Горовенко

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году обвинение заявило, что альтернативные версии крушения самолета не выдерживают критики. Следствие на месте катастрофы не нашло следы другого оружия, кроме зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

В частности, как заявила на суде прокурор Манон Риддербекс, на месте крушения самолета не было обнаружено следов, которые бы указывали на возможное наличие другого оружия.

"Вывод очевиден: рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", - отметила она.

Также на суде заслушали переговоры фигурантов дела Леонида Харченко и Олега Пулатова, которые обсуждали версию того, что самолет Малазийских авиалинийбіл сбит якобы украинским истребителем, по которому уже сработал "Бук". При этом боевики в разговорах используют выражение "наш "Бук".

Как выяснило следствие, в тот день не был сбит ни один украинский истребитель, и в районе падения обломков MH17 не было обломков другого самолета. Обвинение считает, что версия об украинском истребителе была запущена, чтобы "пустить пыль в глаза".

Напомним, накануне на суде начали зачитывать обвинение, и стало известно, что российский "Бук" перегнали на Донбасс накануне катастрофы MH17.

А защита россиянина Олега Пулатова признала, что на момент катастрофы военные из 53-й курской зенитно-ракетной бригады РФ были на Донбассе.

Самолет Малазийских авиалиний сбили 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. По версии следствия, это сделали пророссийские боевики. На борту были 298 человек.

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ДонбассMH17Крушение Boeing 777