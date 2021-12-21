Катастрофа MH17: следствие не нашло следы другого оружия, кроме "Бука"

В частности, как заявила на суде прокурор Манон Риддербекс, на месте крушения самолета не было обнаружено следов, которые бы указывали на возможное наличие другого оружия.

"Вывод очевиден: рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", - отметила она.

Также на суде заслушали переговоры фигурантов дела Леонида Харченко и Олега Пулатова, которые обсуждали версию того, что самолет Малазийских авиалинийбіл сбит якобы украинским истребителем, по которому уже сработал "Бук". При этом боевики в разговорах используют выражение "наш "Бук".

Как выяснило следствие, в тот день не был сбит ни один украинский истребитель, и в районе падения обломков MH17 не было обломков другого самолета. Обвинение считает, что версия об украинском истребителе была запущена, чтобы "пустить пыль в глаза".