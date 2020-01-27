Катастрофа MH17: один из фигурантов присоединится к судебному процессу

Один из подозреваемых в причастности к катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года изъявил желание присоединиться к судебному процессу в Гааге. Об этом сообщает "Укринформ".

Сообщается, что недавно Окружной суд Гааги получил информацию, что как минимум один из подозреваемых намерен принять участие в суде и быть представленным нидерландской защитой. В то же время суд не разглашает, кто именно будет на скамье обвиняемых, а также какая юридическая компания будет заниматься его защитой.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готова предоставить Нидерландам новые данные по катастрофе MH17. В частности, данные касаются проблемы открытого воздушного пространства над Донбассом в разгар антитеррористической операции с применением боевой авиации.

В декабре сообщалось, что фигурант дела о катастрофе МН17 Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов. Он обвиняет сотрудников правоохранительных органов обеих стран в похищении и удержании в СИЗО в Киеве. Также он пожаловался на применение психотропных препаратов.