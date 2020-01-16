ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко с главой МИД Нидерландов обсудили катастрофу МН17

Новости » Политика     16.01.2020 - 20:55
Пристайко с главой МИД Нидерландов обсудили катастрофу МН17
Фото: Вадим Пристайко и Стефан Блок (twitter.com/VPrystaiko)

Также Пристайко и Блок обсудили ситуацию на востоке Украины и "Северный поток-2"

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Вадим Пристайко и Стефан Блок обсудили сотрудничество в деле о сбитом малайзийском боинге MH17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

По его словам, он вместе с главой внешнеполитического ведомства Нидерландов также обсудили ситуацию на востоке Украины и "Северный поток-2".

"Углубленное обсуждение с нидерландским министром Стефаном Блоком ситуации на востоке Украины, санкций ЕС и "Северного потока-2", а также текущей подготовки к первому судебному разбирательству MH17 в Гааге", - написал он.

Напомним, катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года, когда в районе Тореза Донецкой области сбили малайзийский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Совместная следственная группа под руководством Голландии (JIT) заявила, что для сбивания MH17 была использована ракета BUK TELAR и что она принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, которая является подразделением российской армии в Курске Российской Федерации.

Авиакатастрофа самолета МАУ: Тегеран готов передать тела погибших украинцев Пристайко и госсекретарь Британии обсудили расследование катастрофы самолета МАУ
Новости Украины Вадим ПристайкоНидерландыМН17
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь