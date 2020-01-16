Пристайко с главой МИД Нидерландов обсудили катастрофу МН17

Фото: Вадим Пристайко и Стефан Блок (twitter.com/VPrystaiko)

Также Пристайко и Блок обсудили ситуацию на востоке Украины и "Северный поток-2"

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Вадим Пристайко и Стефан Блок обсудили сотрудничество в деле о сбитом малайзийском боинге MH17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

По его словам, он вместе с главой внешнеполитического ведомства Нидерландов также обсудили ситуацию на востоке Украины и "Северный поток-2".

"Углубленное обсуждение с нидерландским министром Стефаном Блоком ситуации на востоке Украины, санкций ЕС и "Северного потока-2", а также текущей подготовки к первому судебному разбирательству MH17 в Гааге", - написал он.

In-depth discussion with #Dutch Minister @ministerBlok of the situation in the east of #Ukraine, #EU sanctions, #Nordstream2 as well as ongoing preparation for the first court proceedings on #MH17 in The Hague. pic.twitter.com/URlCiJWj4W — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 16, 2020

Напомним, катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года, когда в районе Тореза Донецкой области сбили малайзийский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Совместная следственная группа под руководством Голландии (JIT) заявила, что для сбивания MH17 была использована ракета BUK TELAR и что она принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, которая является подразделением российской армии в Курске Российской Федерации.