Катастрофа MH17: генсек ООН призвал все стороны к сотрудничеству

Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/european_parliament)

Сотрудничать должны все государства-члены НАТО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал заявление по поводу шестой годовщины катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 на Донбассе. Он призвал все государства-члены ООН сотрудничать со следствием по этому делу.

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Также генсек ООН признал важность работы независимой международной следственной группы, которая расследует катастрофу МН17.

"Генеральный секретарь признает важную работу независимой Совместной следственной группы для установления ответственности и принимает во внимание судебные процессы вокруг этого дела в Нидерландах", - заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

У шості роковини збиття малайзійського літака МН17 маємо заяву Генерального секретаря ООН. «Генеральний секретар... Опубліковано Oleg Nikolenko Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла на Донбассе в 2014 году. По основной версии следствия, малайзийский самолет сбили пророссийские террористы из установки "БУК", которую завезли на оккупированную территорию Донбасса из России. Также в причастности к катастрофе подозревают высшее военное и политическое руководство РФ.

Отметим, что сотрудничать со следствием в деле о катастрофе MH17 призвали Россию сегодня ряд стран.

Кроме того, заявление по поводу годовщины катастрофы MH17 сделал президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что Украина заинтересована в установлении правды.

При этом в Малайзии призвали мировое сообщество не политизировать катастрофу рейса MH17.