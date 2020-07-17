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Катастрофа MH17: генсек ООН закликав всі сторони до співпраці

Нью-Йорк, П'ятниця 17 липня 2020 22:23
Катастрофа MH17: генсек ООН закликав всі сторони до співпраці
Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитро Левицький

Співпрацювати мають всі держави-члени НАТО

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зробив заяву щодо шостих роковин катастрофи малазійського літака рейсу МН17 на Донбасі. Він закликав всі держави-члени ООН співпрацювати зі слідством у цій справі.

Про це повідомив речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко.

Також генсек ООН визнав важливість роботи незалежної міжнародної слідчої групи, яка розслідує катастрофу МН17.

"Генеральний секретар визнає важливу роботу незалежної Спільної слідчої групи для встановлення відповідальності та бере до уваги судові процеси навколо цієї справи в Нідерландах", - заявив на брифінгу заступник речника генсека ООН Фархан Хак.

У шості роковини збиття малайзійського літака МН17 маємо заяву Генерального секретаря ООН. «Генеральний секретар...

Опубліковано Oleg Nikolenko Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Нагадаємо, катастрофа рейсу МН17 сталася на Донбасі у 2014 році. За основною версією слідства, малайзійський літак збили проросійські терористи з установки "БУК", яку завезли на окуповану територію Донбасу з Росії. Також у причетності до катастрофи підозрюють вище військове та політичне керівництво РФ.

Зазначимо, співпрацювати зі слідством у справі про катастрофу MH17 закликали Росію сьогодні ряд країн.

Крім того, заяву щодо роковин катастрофи MH17 зробив президент Володимир Зеленський, який наголосив, що Україна зацікавлена у встановленні правди.

При цьому у Малайзії закликали світову спільноту не політизувати катастрофу рейсу MH17.

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