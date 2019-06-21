Катастрофа MH17: Евросовет в очередной раз призвал Россию сотрудничать с расследованием

Европейский совет в очередной раз призвал Российскую Федерацию к сотрудничеству с международным расследованием крушения рейса Малайзийских авиалиний MH17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Евросовета.

Как говорится в заявлении, 17 июля исполнится пять лет с момента падения рейса MH17, унесшего 298 жизней.

"Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и ответственности за жертв и их ближайших родственников в соответствии с резолюцией 2166 Совбеза ООН", - указано в коммюнике.

Отмечается, что Евросовет приветствует объявление Объединенной следственной группы 19 июня 2019 года, которая в Нидерландах предъявит уголовные обвинения четырем лицам.

"Европейский совет призывает Россию в полной мере сотрудничать с расследованием и выражает полную уверенность в независимости и профессионализме судебных процедур, которые еще впереди", - заявили в Евросоюзе.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации есть своя версия крушения малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Путин подчеркнул, что "западные эксперты не прислушиваются к версии РФ".

Отметим, как заявил недавно генеральный прокурор Юрий Луценко, международная следственная комиссия (JIT) следующими подозреваемыми в причастности ко сбитию самолета рейса МН17 назовет высшее военное и политическое руководство России.