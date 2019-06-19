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Катастрофа MH17: в данных следствия фигурирует Аксенов

Новости » Политика    19.06.2019 - 16:47
Катастрофа MH17: в данных следствия фигурирует Аксенов
Фото: Сергей Аксенов (из открытых источников)

Следствие предоставило аудиозапись переговоров Гиркина и Аксенова о военной поддержке с РФ

"Глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов фигурирует в данных расследования катастрофы самолета рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По данным следствия, Аксенов организовывал военную поддержку представителям сепаратистских группировок так называемых "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Представители сепаратистов контактировали с Аксеновым перед катастрофой.

"Мы знаем, что группа была в контакте с Сергеем Аксеновым, он был назначен "руководителем" Крыма, а как вы знаете полуостров был аннексирован Россией весной 2014 года. Было обращение к Аксенова и велся разговор о военной поддержке из России", - рассказали следователи.

Как доказательство, представители следствия предоставили аудиозапись переговоров Игоря Гиркина ("Стрелкова") с Аксеновым, на котором "глава" Крыма подтверждает, что военная "поддержка" уже готовится.

Видео: переговоры сепаратистов с Аксеновым (ГПУ)

Напомним, ранее подозреваемый в причастности к катастрофе рейса MH17 Игорь Гиркин возразил, что выстрел по самолету могли сделать сепаратисты. По его словам, сепаратисты не причастны к катастрофе.

Добавим, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

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Новости Украины Сергей АксеноврасследованиеMH17
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