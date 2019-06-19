Гиркин отрицает причастность к катастрофе MH17

Фото: Игорь Гиркин (из открытых источников)

На момент катастрофы MH17 Гиркин был главарем боевиков

Подозреваемый в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году Игорь Гиркин ("Стрелков") отрицает причастность боевиков к катастрофе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Так, в телефонном разговоре с журналистом Associated Press Гиркин, который на момент катастрофы был министром обороны "ДНР", опроверг причастность сепаратистов к сбитию самолета рейса МН17.

Напомним, в среду, 19 июня, Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета рейса МН17 в 2014 году. Так, по данным JIT подозреваемыми в крушении МН17 являются глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, российский подполковник запаса Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Как писало РБК-Украина, полиция выдаст международные ордера на арест подозреваемых в катастрофе самолета рейса МН17. По информации полиции, двое подозреваемых находятся на территории России.

Добавим, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.