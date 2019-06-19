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Катастрофа MH17: в даних слідства фігурує Аксьонов

Новини » Політика    19.06.2019 - 16:47
Катастрофа MH17: в даних слідства фігурує Аксьонов
Фото: Сергій Аксьонов (з відкритих джерел)

Слідство надало аудіозапис переговорів Гіркіна та Аксьонова про військову підтримку з РФ

"Голова" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов фігурує в даних розслідування катастрофи літака рейсу MH17 в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За даними слідства, Аксьонов організовував військову підтримку представникам сепаратистських угрупувань так званих "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі. Представники сепаратистів контактували з Аксьоновим перед катастрофою.

"Ми знаємо, що група була в контакті з Сергієм Аксьоновим, він був призначений "керівником" Криму, а як ви знаєте півострів був анексований Росією навесні 2014 року. Було звернення до Аксьонова і велась розмова про військову підтримку з Росії", - розповіли слідчі.

Як доказ, представники слідства надали аудіозапис переговорів Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова") з Аксьоновим, на якому "глава" Криму підтверджує, що військова "підтримка" вже готується.

Відео: переговори сепаратистів з Аксьоновим (ГПУ)

Нагадаємо, раніше підозрюваний у причетності до катастрофи рейсу MH17 Ігор Гіркін заперечив, що постріл по літаку могли зробити сепаратисти. За його словами, сепаратисти не причетні до катастрофи.

Додамо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

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Новини України Сергій АксьоноврозслідуванняMH17
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