Катастрофа MH17: в Австралии предлагают выдворить российского посла

Экс-премьер-министр Эбботт считает, что Австралийское правительство должно принять очень серьезные меры в вопросе авіфакатастрофи MH17

Пока Российская Федерация (РФ) не признает причастность к авиакатастрофе рейса MH17, Австралия может выслать российского посла. С таким предложением выступил бывший премьер-министр страны Тони Эбботт, об этом он написал в своем Twitter.

"Не может быть так, что страна замешана в смерти 38 австралийцев и это не имеет никаких последствий. Если Россия не извиняется, мы должны выгнать российского посла, пока она этого не сделает", - подчеркнул Эбботт.

Добавим, что именно он премьер-министром страны, когда в 2014 года на Донбассе был сбит пассажирский самолет MH17.

A country can't be complicit in the death of 38 Australians and face no consequences. If the Russians don't apologise, we should expel the Russian ambassador until they do. https://t.co/m64CI2h9MX — Tony Abbott (@TonyAbbottMHR) May 29, 2018

"Мы серьезная страна, мы серьезно относимся к благополучию наших граждан. Когда права наших граждан самым ужасным образом нарушаются, наша страна должна предпринять решительные действия. Австралийское правительство должно принять очень серьезные меры", - добавил Эббот.

Напомним, 24 мая, в Joint Investigation Team (JIT) сообщили, что ракета, которая сбила пассажирский самолет Malaysia Airlines в Украине в 2014 году, была доставлена российскими военными. Австралия, чьи 38 граждан среди 298 пассажиров были и погибли на борту этого самолета, заявила, что полностью уверена в независимости JIT и в тщательности расследования катастрофы.