Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Катастрофа MH17: в Австралії пропонують видворити російського посла

НовиниПолітика    30.05.2018 - 14:47
Фото: Тоні Еббот (twitter.com/TonyAbbottMHR)
Фото: Тоні Еббот (twitter.com/TonyAbbottMHR)

Екс-прем'єр-міністр Ебботт вважає, що Австралійський уряд має вжити дуже серйозних заходів у питанні авіфакатастрофи MH17

Доки Роcійська Федерація (РФ) не визнає причетність до авіакатастрофи рейсу MH17, Австралія може вислати російського посла. З такою пропозицією виступив колишній прем’єр-міністр країни Тоні Ебботт, про він написав у своєму Twitter.

"Не може бути так, що країна замішана в смерті 38 австралійців і це не має жлдних наслідків. Якщо росіяни не вибачаються, ми повинні вигнати російського посла, поки вони цього не зроблять", - наголосив Еббот.

Додамо, що саме він прем'єр-міністром країни, коли в 2014 року на Донбасі було збито пасажирський літак MH17.

"Ми серйозна країна, ми серйозно ставимося до благополуччя наших громадян. Коли права наших громадян найжахливішим чином порушуються, наша країна повинна вжити рішучих дій. Австралійський уряд має вжити дуже серйозних заходів", - додав Еббот.

Нагадаємо, 24 травня, у Joint Investigation Team (JIT) повідомили, що ракета, яка збила пасажирський літак Malaysia Airlines в Україні в 2014 році, була доставлена російськими військовими. Австралія, чиї 38 громадян серед 298 пасажирів були та загинули на борту цього літака, заявила, що повністю впевнена у незалежності JIT і у ретельності розслідування катастрофи.

Родичі жертв катастрофи MH17 вимагають назвати поіменно винуватців знищення літака Катастрофа МН17: Євросоюз і НАТО закликали Росію визнати відповідальність
Теги публікації: Австралия, MH17  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top