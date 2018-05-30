Катастрофа MH17: в Австралії пропонують видворити російського посла

Екс-прем'єр-міністр Ебботт вважає, що Австралійський уряд має вжити дуже серйозних заходів у питанні авіфакатастрофи MH17

Доки Роcійська Федерація (РФ) не визнає причетність до авіакатастрофи рейсу MH17, Австралія може вислати російського посла. З такою пропозицією виступив колишній прем’єр-міністр країни Тоні Ебботт, про він написав у своєму Twitter.

"Не може бути так, що країна замішана в смерті 38 австралійців і це не має жлдних наслідків. Якщо росіяни не вибачаються, ми повинні вигнати російського посла, поки вони цього не зроблять", - наголосив Еббот.

Додамо, що саме він прем'єр-міністром країни, коли в 2014 року на Донбасі було збито пасажирський літак MH17.

A country can't be complicit in the death of 38 Australians and face no consequences. If the Russians don't apologise, we should expel the Russian ambassador until they do. https://t.co/m64CI2h9MX — Tony Abbott (@TonyAbbottMHR) May 29, 2018

"Ми серйозна країна, ми серйозно ставимося до благополуччя наших громадян. Коли права наших громадян найжахливішим чином порушуються, наша країна повинна вжити рішучих дій. Австралійський уряд має вжити дуже серйозних заходів", - додав Еббот.

Нагадаємо, 24 травня, у Joint Investigation Team (JIT) повідомили, що ракета, яка збила пасажирський літак Malaysia Airlines в Україні в 2014 році, була доставлена російськими військовими. Австралія, чиї 38 громадян серед 298 пасажирів були та загинули на борту цього літака, заявила, що повністю впевнена у незалежності JIT і у ретельності розслідування катастрофи.