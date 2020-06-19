Катастрофа МАУ: Зеленський створив делегацію для переговорів з Іраном

Делегацію очолив Євген Єнін
Президент України Володимир Зеленський створив делегацію для участі у переговорах з Іраном у справі про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України". Делегацію очолив заступник голови закордонних справ Євген Єнін.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Заступником глави делегації призначено заступника міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.
Також до складу делегації входять:
Також за згодою у делегацію входять:
При цьому, Зеленський дозволив Єніну вносити за погодженням зміни до складу делегації, залучати для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій.
Крім того, президент затвердив Директиви делегації України для участі у переговорах з Іраном. У самому указі зазначається, що вони знаходяться під грифом "таємно".
Також Зеленський доручив Кабміну забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації.
Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився в січні цього року під час вильоту з аеропорту Тегерана. Попередньо, борт був збитий двома іранськими ракетами. На момент катастрофи в літаку знаходилися 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.
Зазначимо, що Іран досі не забезпечив розшифровку "чорних скриньок" літака МАУ, проте розслідування можна завершити і без цього етапу.
Крім того, у МЗС назвали терміни завершення справи збитого літака МАУ.
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Автор: РБК-Україна