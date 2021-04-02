Катастрофа МАУ: Украина намерена "создать проблемы" для Ирана

По делу о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") украинская сторона намерена занять более жесткую позицию по Ирану. Вместе с другими странами могут создать проблемы для Тегерана, чтобы тот стал более открытым.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская сторона заинтересована в том, чтобы все виновные в катастрофе предстали перед судом. В то же время пока Иран пытается "уйти от ответственности и найти козла отпущения".

"Следствие должно продолжаться. Мы не остановимся, пока в этой трагической истории не восторжествует справедливость", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что поскольку Иран самостоятельно не может добиться справедливости, Киев настроен занять более жесткую позицию и вместе с другими вовлеченными в трагедию странами рассматривает меры, чтобы "создать проблемы для Ирана и побудить его занять честную позицию".