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Катастрофа МАУ: Украина хочет провести совместные следственные действия с Ираном

Киев, Вторник 20 октября 2020 19:21
Катастрофа МАУ: Украина хочет провести совместные следственные действия с Ираном
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)
Автор: РБК-Украина

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов встретился с прокурором Военной прокуратуры Тегерана Голамаббасом Торки в рамках второго раунда двусторонних переговоров по делу об авиакатастрофе МАУ. Во время встречи Мамедов заявил о необходимости проведения совместных следственных действий и экспертиз с Ираном.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в ходе встречи Мамедов акцентировал внимание на необходимости восстановления хронологии событий, работе с информацией с "черных ящиков" и записями с аппаратуры документирования боевой машины, из которой были произведены выстрелы, а также получении информации в отношении шести человек, подозреваемых в Иране в уничтожении самолета.

"Принятие озвученных предложений будет свидетельствовать о готовности Ирана к сотрудничеству и выполнению норм международного права", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, Офис генерального прокурора вместе со следствием запросил разрешение на проведение совместных следственных действий и экспертиз.

В ходе визита украинская делегация также посетила место падения самолета и почтила память погибших.

Напомним, Канада проведет собственное расследование катастрофы МАУ в Иране.

Кроме того, в Тегеране завершился второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по катастрофе МАУ.

Следующий раунд запланирован на конец ноября - начало декабря этого года.

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