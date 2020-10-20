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Катастрофа МАУ: Україна хоче провести спільні слідчі дії з Іраном

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 19:21
Катастрофа МАУ: Україна хоче провести спільні слідчі дії з Іраном
Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)
Автор: РБК-Україна

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов зустрівся з прокурором Військової прокуратури Тегерана Голамаббасом Торки у рамках другого раунду двосторонніх переговорів у справі про авіакатастрофу МАУ. Під час зустрічі Мамедов заявив про необхідність проведення спільних слідчих дій та експертиз з Іраном.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Крім того, в ході зустрічі Мамедов акцентував увагу на необхідності відновлення хронології подій, роботі з інформацією з "чорних ящиків" і записами з апаратури документування бойової машини, з якої були зроблені постріли, а також отримання інформації стосовно шести осіб, підозрюваних в Ірані у знищенні літака.

"Прийняття озвучених пропозицій буде свідчити про готовність Ірану до співпраці та виконання норм міжнародного права", - підкреслив чиновник.

Крім того, Офіс генерального прокурора разом зі слідством запросив дозвіл на проведення спільних слідчих дій та експертиз.

У ході візиту українська делегація також відвідала місце падіння літака і вшанувала пам'ять загиблих.

Нагадаємо, Канада проведе власне розслідування катастрофи МАУ в Ірані.

Крім того, в Тегерані завершився другий раунд переговорів між Україною та Іраном по катастрофі МАУ.

Наступний раунд заплановано на кінець листопада - початок грудня цього року.

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