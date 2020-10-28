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Катастрофа МАУ: стороны обсудят компенсации в третьем раунде переговоров

Киев , Среда 28 октября 2020 15:03
Катастрофа МАУ: стороны обсудят компенсации в третьем раунде переговоров
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Переговоры о компенсациях со стороны Ирана родственникам погибших в результате крушения Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", будет происходить во время третьего раунда переговоров между странами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что во время третьего раунда переговоров уже будет происходить предметный разговор о том, когда, как компенсации будут выплачены. Однако, честно говоря, я бы не сводил эту историю именно к деньгам, потому что вопрос - шире, это вопрос справедливости, наказания тех, кто совершил это преступление", - сказал он.

Он отметил с осторожным оптимизмом смотрит на динамику переговоров с Ираном.

"На втором раунде договорились о нескольких важных вещах. Во-первых, действительно, сам ход дискуссии показывает, что Иран признает ответственность не на словах, а на деле, и готов идти по пути урегулирования", - сообщил он.

Глава МИД добавил, что сейчас очень важно, чтобы правоохранительные органы Ирана максимально открыто сотрудничали с правоохранительными органами Украины, прежде всего с Офисом генерального прокурора, и предоставляли всю необходимую информацию.

"Кроме того, важно, чтобы группа пострадавших стран, от имени которых Украина ведет переговоры вышла с единой консолидированной позицией на третий раунд переговоров. Ведется нормальная дипломатическая работа, но главное, что этот процесс, и на этом этапе мы не видим попыток Ирана сорвать его. Я надеюсь, что так будет и впредь, и мы урегулируем эту проблему", - сказал министр.

Напомним, ранее в Тегеране завершился второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по катастрофе МАУ. Следующий раунд запланирован на конец ноября - начало декабря этого года.

Также РБК-Украина писало, что пострадавшие страны требуют наказать виновных в катастрофе МАУ в Иране.

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Новости Украины Политика Международные авиалинии УкраиныДмитрий Кулеба

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