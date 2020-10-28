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Катастрофа МАУ: сторони обговорять компенсації у третьому раунді переговорів

Київ , Середа 28 жовтня 2020 15:03
Катастрофа МАУ: сторони обговорять компенсації у третьому раунді переговорів
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Переговори про компенсації з боку Ірану родичам загиблих в результаті авіакатастрофи Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", буде відбуватися під час третього раунду переговорів між країнами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що під час третього раунду переговорів вже буде відбуватися предметна розмова про те, коли, як компенсації будуть виплачені. Однак, чесно кажучи, я б не зводив цю історію саме до грошей, тому що питання ширше, це питання справедливості, покарання тих, хто скоїв цей злочин", - сказав він.

Він зазначив з обережним оптимізмом дивиться на динаміку переговорів з Іраном.

"На другому раунді домовилися про кілька важливих речах. По-перше, дійсно, сам хід дискусії показує, що Іран визнає відповідальність не на словах, а на ділі, і готовий йти шляхом врегулювання", - повідомив він.

Глава МЗС додав, що зараз дуже важливо, щоб правоохоронні органи Ірану максимально відкрито співпрацювали з правоохоронними органами України, насамперед з Офісом генерального прокурора, і надавали всю необхідну інформацію.

"Крім того, важливо, щоб група постраждалих країн, від імені яких Україна веде переговори вийшла з єдиною консолідованою позицією на третій раунд переговорів. Ведеться нормальна дипломатична робота, але головне, що цей процес, і на цьому етапі ми не бачимо спроб зірвати його Ірану. Я сподіваюся, що так буде і надалі, і ми врегулюємо цю проблему", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше в Тегерані завершився другий раунд переговорів між Україною та Іраном по катастрофі МАУ. Наступний раунд заплановано на кінець листопада - початок грудня цього року.

Також РБК-Україна писало, що постраждалі країни вимагають покарати винних у катастрофі МАУ в Ірані.

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