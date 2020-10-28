Пострадавшие страны призвали наказать виновных в катастрофе МАУ в Иране

Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Международная группа по координации помощи жертвам сбитого в январе под Тегераном Boeing рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) требуют наказать виновных в катастрофе. Главы МИД Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины провели виртуальную встречу, во время которой обсудили ход расследования.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Пострадавшие страны намерены добиваться от Ирана выплаты компенсаций семьям погибших.

"Координационная группа будет продолжать требовать привлечь к ответственности виновных лиц, призывая к полному и прозрачному уголовному расследованию и беспристрастному судебному разбирательству с целью достижения справедливости ради помощи родственникам жертв этой трагедии", - говорится в сообщении

Координационная группа также продолжает призывать Иран провести независимое и всестороннее расследование причин и факторов, которые привели к сбиванию самолета, в соответствии со стандартами и порядком, изложенными в Конвенции о международной гражданской авиации.

Министры подтвердили обязательства действовать сообща и в дальнейшем работать над достижением общих целей - справедливого расследования, наказания виновных и выплаты родственникам компенсаций.

Напомним, Канада проведет собственное расследование катастрофы МАУ в Иране.

Кроме того, в Тегеране завершился второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по катастрофе МАУ.

Следующий раунд запланирован на конец ноября - начало декабря этого года.