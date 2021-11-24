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Катастрофа МАУ: Координационная группа разочарована тем, что Иран проигнорировал переговоры

Автор: Сергей Пышкин

Исламская Республика Иран не приняла предложение провести 22 ноября переговоры о репарациях за сбивание рейса PS752. Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы выразила свое разочарованием страной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Иран, со своей стороны, обязан выполнить возмещение группе государств в полном объеме за авиакатастрофу. Международная группа призвала страну к повторной попытке провести переговоры до конца текущего года.

"Мы продолжим быть солидарными с семьями и близкими жертв PS752 в их глубокой потере и страданиях. Они могут быть уверены, что Координационная группа останется единственной в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию", - пишет МИД.

В случае повторного игнорирования переговоров - Координационная группа будет рассматривать другие, более серьезные, меры повлиять на страну в рамках решения этого вопроса.

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