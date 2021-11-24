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Катастрофа МАУ: Координаційна група розчарована тим, що Іран проігнорував переговори

Автор: Сергій Пишкін

Ісламська Республіка Іран не прийняла пропозицію провести 22 листопада переговори щодо репарації за збиття рейсу PS752. Міжнародна група з координації допомоги жертвам авіакатастрофи висловила своє розчаруванням країною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Іран, зі свого боку, зобов’язаний виконати відшкодування групі держав у повному обсязі за авіакатастрофу. Міжнародна група закликала країну до повторної спроби провести переговори до кінця поточного року.

"Ми продовжуватимемо бути солідарними з сім’ями та близькими жертв PS752 у їхній глибокій втраті та стражданнях. Вони можуть бути впевнені, що Координаційна група залишиться єдиною у своїй цілі притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію", - пише МЗС.

У разі повторного ігнорування переговорів - Координаційна група розглядатиме інші, більш серйозні, заходи вплинути на країну в рамках розв'язання цього питання.

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