Катастрофа МАУ: Координационная группа готова использовать другие пути воздействия на Иран

Иран должен до 5 января 2022 года подтвердить свое участие в переговорах с Координационной группой по возмещению ущерба за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" . В случае отказа Тегерана группа готова рассмотреть другие способы решения вопроса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что неоднократно направляли Ирану запросы, в которых приглашали Тегеран обсудить вопросы о претензиях и требованиях по возмещению за сбитый рейс PS752. Как отметили в ведомстве, на этой неделе иранской стороне было направлено предложение провести переговоры с 17 января следующего года.

С учетом нежелания Ирана решать вопрос с выплатами Координационная группа потребовала от Тегерана до 5 января 2022 года подтвердить свою готовность участвовать в переговорах. В случае отказа группа придет к выводу, что договориться с иранской стороной по этому вопросу будет невозможно.

"Координационной группе предстоит серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права", - подчеркивается в заявлении.