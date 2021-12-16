Катастрофа МАУ: Координаційна група готова використовувати інші шляхи впливу на Іран

Іран повинен до 5 січня 2022 року підтвердити свою участь у переговорах з Координаційною групою з відшкодування збитків за збитий літак "Міжнародних авіаліній України" . У разі відмови Тегерана група готова розглянути інші способи розв'язання питання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У МЗС підкреслили, що неодноразово направляли Ірану запити, в яких запрошували Тегеран обговорити питання про претензії і вимоги щодо відшкодування за збитий рейс PS752. Як зазначили у відомстві, на цьому тижні іранській стороні було направлено пропозицію провести переговори з 17 січня наступного року.

З урахуванням небажання Ірану розв'язувати питання з виплатами Координаційна група зажадала від Тегерана до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах. У разі відмови група прийде до висновку, що домовитися з іранською стороною з цього питання буде неможливо.

"Координаційній групі належить серйозно розглянути інші шляхи розв'язання цього питання в рамках міжнародного права", - підкреслюється в заяві.