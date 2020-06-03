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Катастрофа МАУ в Ірані: коли сім'ям загиблих можуть виплатити компенсації

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 21:15
Катастрофа МАУ в Ірані: коли сім'ям загиблих можуть виплатити компенсації
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

У випадку судових розглядів процес виплати компенсацій може затягнутися на роки

Ґрунтуючись на міжнародній практиці, виплати сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані можуть початися не раніше, ніж через два роки. У випадку судових розглядів термін може збільшитися до 4-5 років.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає РБК-Україна.

За його словами, практика аналогічних випадків показує, що компенсації, рано чи пізно, обов’язково виплачуються.

"Питання часу і терпіння. Цей процес ніколи не був простим. Ми аналізували всю існуючу міжнародну практику, якщо ми говоримо про досудове врегулювання подібних речей, йдеться про мінімум два роки", - повідомив дипломат.

Єнін також не виключив можливості винесення даного питання на розгляд міжнародного суду ООН.

"Цей варіант теж не відкидається, там термін починається від 4-5 років", - додав заступник глави МЗС.

Авіакатастрофа під Тегераном сталася рано вранці 8 січня. Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили військові Корпусу вартових ісламської революції. Літак впав за 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Раніше іранський уряд направив у МЗС України проект меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає відмову потерпілих подавати в суд на Іран.

У відповідь Україна заявила, що наполягатиме на встановленні винних і виплаті компенсації сім’ям загиблих.

Іран також запропонував родинам українців, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ, компенсацію 80 тис. доларів, українська сторона назвала цю суму недостатньою.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниКомпенсацияІранавиакатастрофаТегеран
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