Катастрофа МАУ в Иране: Офис генпрокурора назначил комплексную экспертизу

Офис генерального прокурора назначил комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу по делу об авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.

Сообщается, что экспертиза должна детализировать причины авиакатастрофы, а также выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1 в самолет МАУ.

"Также в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий", - сообщили в ОГП.

Кроме этого в Офисе генпрокурора настаивают на создании международной следственной группы, что существенно бы ускорило и повысило оперативность расследования.

При этом отмечается, что до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев, на которых может содержаться сверхважная информация.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского "Боинга" компании МАУ откладывается.

Напомним, 6 апреля член комиссии иранского парламента по вопросам законодательства и юстиции, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные добились "хороших результатов", сбив гражданский авиалайнер.

Украина в ответ заявила, что ожидает от Ирана немедленных объяснений, почему виновных в январской авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) не арестовали.

Отметим, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.