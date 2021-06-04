Катастрофа МАУ в Иране: Афганистан отстранили от переговоров

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы МАУ в Иране решила отстранить от переговоров Афганистан. Это сделали из-за "особой ситуации" в стране.

В переговорах принимают участие министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию.

"Представители Координационной группы договорились, что не смотря на то, что Афганистан остается ключевым партнером и будет продолжать играть важную роль в этой группе, он не будет принимать непосредственного участия в будущих переговорах", - говорится в заявлении.

В то же время, сообщается, что будет продолжена интенсивная работа по обеспечению прозрачности, справедливости и правосудия по отношению ко всем жертвам, в том числе афганским, и их семьям.

"Уверяем, что координационная группа будет оставаться единственной в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию", - добавили министры.