Катастрофа МАУ в Ірані: Афганістан відсторонили від переговорів

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ в Ірані вирішила відсторонити від переговорів Афганістан. Це зробили через "особливу ситуацію" в країні.

Спільну заяву міністрів країн, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі, оприлюднили на сайті МЗС України .

У переговорах беруть участь міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію.

"Представники Координаційної групи домовилися, що не зважаючи на те, що Афганістан залишається ключовим партнером і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах", - йдеться в заяві.

Водночас, повідомляється, що буде продовжена інтенсивна робота із забезпечення прозорості, справедливості та правосуддя по відношенню до всіх жертв, зокрема афганських, та їхніх сімей.

"Запевняємо, що Координаційна група залишатиметься єдиною у своїй меті притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію", - додали міністри.