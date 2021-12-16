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Катастрофа МАУ: Координационная группа готова использовать другие пути воздействия на Иран

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 19:44
Катастрофа МАУ: Координационная группа готова использовать другие пути воздействия на Иран Фото: международная группа готова рассмотреть другие способы влияния на Иран по катастрофе МАУ (twitter.com/ians_india)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Иран должен до 5 января 2022 года подтвердить свое участие в переговорах с Координационной группой по возмещению ущерба за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". В случае отказа Тегерана группа готова рассмотреть другие способы решения вопроса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что неоднократно направляли Ирану запросы, в которых приглашали Тегеран обсудить вопросы о претензиях и требованиях по возмещению за сбитый рейс PS752. Как отметили в ведомстве, на этой неделе иранской стороне было направлено предложение провести переговоры с 17 января следующего года.

С учетом нежелания Ирана решать вопрос с выплатами Координационная группа потребовала от Тегерана до 5 января 2022 года подтвердить свою готовность участвовать в переговорах. В случае отказа группа придет к выводу, что договориться с иранской стороной по этому вопросу будет невозможно.

"Координационной группе предстоит серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, Координационная группа предложила Ирану провести переговоры о выплатах за сбитый самолет 22 ноября. Однако Тегеран отказался.

Отметим, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По версии Тегерана, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. В результате катастрофы погибли 176 человек.

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