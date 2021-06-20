Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование катастрофы МАУ
Канада осуждает Иран за катастрофу самолета Международных авиалиний Украины и неспособность провести надлежащее расследование. Трагедия случилась в январе 2020 года.
Об этом заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ІКАО) в Монреале, передает Укринформ.
Он отметил, что Иран несет ответственность за безопасность собственного воздушного пространства.
"Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответ после", - сказал Альгабра.
Министр добавил, что Иран не принял всех практических мер по предотвращению трагедии.
По его словам, Канада намерена вскоре предложить ІКАО принять ряд изменений в правила проведения расследования авиационных инцидентов.
Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.
На сегодня по делу о катастрофе в Иране проходят 10 человек, но Киев уверен, что Тегеран нашел "козлов отпущения".