ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование катастрофы МАУ

Новина українською →
Канада, Воскресенье 20 июня 2021 05:00
Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование катастрофы МАУ Фото: в Канаде заявили, что Иран не принял всех практических мер по предотвращению трагедии. (twitter.com/ians_india)
Автор: Даша Харченко

Канада осуждает Иран за катастрофу самолета Международных авиалиний Украины и неспособность провести надлежащее расследование. Трагедия случилась в январе 2020 года.

Об этом заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ІКАО) в Монреале, передает Укринформ.

Он отметил, что Иран несет ответственность за безопасность собственного воздушного пространства.

"Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответ после", - сказал Альгабра.

Министр добавил, что Иран не принял всех практических мер по предотвращению трагедии.

По его словам, Канада намерена вскоре предложить ІКАО принять ряд изменений в правила проведения расследования авиационных инцидентов.

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

На сегодня по делу о катастрофе в Иране проходят 10 человек, но Киев уверен, что Тегеран нашел "козлов отпущения".

Читайте РБК-Украина в Google News
Международные авиалинии Украины Иран
NEWS
Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба
Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами