Катастрофа в дельті Дніпра: окупанти застрягли на островах без ротацій, - АТЕШ

Агенти українських підпільників зі складу 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ розповіли про "катастрофічну ситуацію на островах Нестрига та Бугаз у дельті Дніпра".

"Командування бригади навмисно не виводить з позицій окремих військовослужбовців кілька місяців - деяких утримують на островах без ротації з січня 2025 року", - передали партизани.

Зазначається, що забезпечення там російських військових "вже на межі зриву". Так, доставка запасів здійснюється за допомогою безпілотників, втім - "в недостатній кількості, а евакуація поранених проводиться на гумових човнах".

"Медичних засобів у багатьох випадках просто немає. Через вогкість та антисанітарію фіксуються масові випадки грибка, гнійних запалень, шкірних інфекцій і навіть обморожень. Моральний стан бійців - критичний", - розповіли в "АТЕШ"..

Спроби ворога прорватися на правобережжя Херсонщини

Раніше повідомлялося, що російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Однак їх спроби прорватися на правобережжя не припиняються.

Зокрема, командування РФ кидає окупантів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла.

У січні партизани "АТЕШ" розповідали, що війська РФ ламають техніку, щоб не форсувати Дніпро під Херсоном.