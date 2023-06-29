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Катастрофа батискафу "Титан": берегова охорона США виявила останки загиблих

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Четвер 29 червня 2023 04:24
Катастрофа батискафу "Титан": берегова охорона США виявила останки загиблих Фото: берегова охорона США виявила останки загиблих із батискафу "Титан" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Береговій охороні США вдалося виявити та підняти з дна Атлантичного океану уламки батискафу "Титан" та ймовірні останки загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Берегової охорони США.

"Берегова охорона США підняла уламки та речові докази з морського дна з місця глибоководного апарату "Титан". Медичні працівники США проведуть аналіз того, що, ймовірно, є людськими останками, піднятими з місця краху", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За словами представника берегової охорони, розслідування аварії "Титану" триває. Його веде команда слідчих із кількох країн.

"Має бути зроблено значний обсяг роботи, щоб зрозуміти фактори, які призвели до катастрофічного краху "Титану", - заявив начальник відомства капітан Джейсон Нойбауер.

Крах батискафу "Титан"

Батискаф "Титан" зник у Атлантичному океані 18 червня. На його борту було п'ять осіб, які прямували до уламків лайнера "Титанік". За 5 днів, 23 червня, було оголошено про виявлення уламків батискафу. За попередніми даними, його корпус не витримав тиску на глибині океану.

Незабаром Командувач першим округом Берегової охорони США Джон Могер заявив, що всі члени екіпажу загинули за трагічних обставин. Морські агенції та поліція Канади проводять власне розслідування аварії.

Детальніше про пошуки батискафу і що відомо про людей на його бортучитайте у матеріалі РБК-Україна.

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