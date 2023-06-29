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Катастрофа батискафа "Титан": береговая охрана США обнаружила останки погибших

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Четверг 29 июня 2023 04:24
Катастрофа батискафа "Титан": береговая охрана США обнаружила останки погибших Фото: береговая охрана США обнаружила останки погибших с батискафа "Титан" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Береговой охране США удалось обнаружить и поднять со дна Атлантического океана обломки батискафа "Титан" и вероятные останки погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Береговой охраны США.

"Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места глубоководного аппарата "Титан". Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам представителя береговой охраны, расследование крушения "Титана" продолжается. Его ведет команда следователей из нескольких стран.

"Предстоит проделать значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофическому крушению "Титана", - заявил начальник ведомства капитан Джейсон Нойбауэр.

Крушение батискафа "Титан"

Батискаф "Титан" пропал в Атлантическом океане 18 июня. На его борту находились пять человек, которые направлялись к обломкам лайнера "Титаник". Спустя 5 дней, 23 июня, было объявлено об обнаружении обломков батискафа. По предварительным данным, его корпус не выдержал давления на глубине океана.

Вскоре Командующий первым округом Береговой охраны США Джон Могер заявил, что все члены экипажа погибли при трагических обстоятельствах. Морские агентства и полиция Канады проводят собственное расследование аварии.

Детальнее о поисках батискафа и что известно о людях на его борту - читайте в материале РБК-Украина.

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