ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Катастрофа АН-26: на трассе возле Чугуева ограничат движение из-за панихиды по погибшим

Харьковская область, Суббота 03 октября 2020 05:31
Катастрофа АН-26: на трассе возле Чугуева ограничат движение из-за панихиды по погибшим
Фото: катастрофа самолета (facebook.com president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Сегодня днем, 3 октября, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" (533-535 км) города Чугуева будет проводиться панихида по погибшим в катастрофе самолета АН-26. В связи с этим движение транспортных средств может быть затруднено или ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Уважаемые водители, обратите внимание на возможные пробки и правильно рассчитывайте время и маршрут движения, или, по возможности, откажитесь от поездки", - говорится в сообщении.

Как известно, авиакатастрофа АН-26 произошла 25 сентября. Под Чугуевом упал самолет с курсантами и офицерами на борту. В результате погибли 26 человек, только один курсант выжил.

Напомним, 2 октября, началась процедура выдачи тел погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области для захоронения.

РБК-Украина писало, что 2 октября процесс дешифровки "черных ящиков" военного самолета АН-26, который потерпел крушение в Чугуеве, завершен. Правительственная комиссия по расследованию трагедии продолжает работать.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество авиакатастрофаАН-26
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь