Катастрофа АН-26: на трасі біля Чугуєва обмежать рух через панахиду за загиблими

Фото: катастрофа літака (facebook.com president.gov.ua)

Сьогодні вдень, 3 жовтня, на автошляху "Київ-Харків-Довжанський"(533-535 км) міста Чугуєва буде проводитися панахида за загиблими в катастрофі літака АН-26. У зв’язку з цим рух транспортних засобів може бути ускладнений чи обмежений.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

"Шановні водії, зверніть увагу на можливі затори та правильно розраховуйте час та маршрут руху, або, по можливості, відмовтеся від поїздки", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, авіакатастрофа АН-26 сталася 25 вересня. Під Чугуєвом впав літак із курсантами та офіцерами на борту. В результаті загинули 26 людей, лише один курсант вижив.

Нагадаємо, 2 жовтня, розпочалась процедура видачі тіл загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвом у Харківській області для поховання.

РБК-Україна писало, що 2 жовтня процес дешифрування "чорних скриньок" військового літака АН-26, який зазнав аварії в Чугуєві, завершено. Урядова комісія з розслідування трагедії продовжує працювати.