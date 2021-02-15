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Катастрофа АН-26: суд продлил арест подозреваемых

Автор: Олег Черныш

Суд продлил содержание под стражей двух подозреваемых по делу о катастрофе АН-26 около Чугуева Харьковской области.

Об этом РБК-Украина сказал адвокат Александр Фролов.

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Он отметил, что на прошедшей недели суд рассмотрел ходатайство следствия и прокуратуры о продлении срока содержания под стражей двух подозреваемых в халатности военнослужащих – экс-руководителя воинской части Чугуева Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука.

"Продлены аресты и Глазунову и Жуку до 18 марта", - сообщил он.

Адвокат отметил, что на это решение суда будет подана апелляция.

Юрист также сказал, что суды проигнорировали обращение личного состава 9 авиационных полков Вооруженных сил Украины, которые призвали отпустить из-под стражи офицеров Глазунова и Жука.

Защитник указал, что его подзащитный, руководитель полетов Александр Жук, не нарушал нормы служебных инструкций, отправляя в полет самолет АН-26 с курсантами. В частности, руководитель полетов не имел полномочий проверять перегруз каждого борта или оформлять допуск к полету командиру экипажа.

Кроме того, следствие по делу АН-26 продлено до 17 марта. Это решение принял 5 февраля заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

В декабре Государственное бюро расследований предъявило подозрение Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и двум офицерам авиационной воинской части Глазунову и Жуку в халатности, повлекшей катастрофу АН-26.

Офицеры были арестованы без альтернативы залога до 13 февраля, а Дроздов - отпущен под иное обязательство.

Напомним, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. Жертвами катастрофы стали офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил только один курсант.

В конце октября в правительстве назвали основные причины катастрофы АН-26 в Чугуеве. Авария, по выводам правительственной комиссии, произошла не только из-за технической неисправности, но и из-за человеческой ошибки.

Сегодня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командующему Воздушных сил Сергею Дроздову. Он стал фигурантом дела АН-26.

Кроме того, в начале декабря генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что следствие по делу АН-26 находится на завершающем этапе.

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Новости Украины авиакатастрофа
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