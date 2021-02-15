Катастрофа АН-26: суд продовжив арешт підозрюваних

Він зазначив, що на минулому тижні суд розглянув клопотання слідства і прокуратури про продовження терміну утримання під вартою двох підозрюваних у недбалості військовослужбовців – екс-керівника військової частини Чугуєва В'ячеслава Глазунова і керівника польотів Олександра Жука.

"Продовжені арешти і Глазунову і Жуку до 18 березня", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що на це рішення суду буде подана апеляція.

Юрист також сказав, що суди проігнорували звернення особового складу 9 авіаційних полків Збройних сил України, які закликали відпустити з-під варти офіцерів Глазунова і Жука.

Захисник зазначив, що його підзахисний, керівник польотів Олександр Жук, не порушував норми службових інструкцій, відправляючи у політ літак АН-26 з курсантами. Зокрема, керівник польотів не мав повноважень перевіряти перевантаження кожного борту або оформляти допуск до польоту командира екіпажу.

Крім того, слідство у справі АН-26 продовжено до 17 березня. Це рішення ухвалив 5 лютого заступник генпрокурора Максим Якубовський.

У грудні Державне бюро розслідувань пред'явило підозру Командувачу Повітряних сил Дроздову Сергію і двом офіцерам авіаційної військової частини Глазунову і Жуку в недбалості, що спричинила катастрофу АН-26.

Офіцери були заарештовані без альтернативи застави до 13 лютого, а Дроздов - відпущений під інше зобов'язання.